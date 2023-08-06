Только одетой: Ирина Лачина отказывается от откровенных сцен в кино

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Алексей Панков
Алексей Панков 86 0

Актриса Ирина Лачина отказалась от откровенных сцен в своей карьере

Только одетой: Ирина Лачина отказывается от откровенных сцен в кино

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка заявила, что не готова обнажаться даже ради искусства.

Ирина Лачина раскритиковала обнаженные и откровенные сцены в кино. Своим мнением актриса поделилась в программе на одном из федеральных каналов.

По ее мнению, чувства можно выразить другим способом. Артистка добавила, что ей неприятно демонстрировать себя нагой на камеру. Она считает, что все, что касается обнаженных тел на экране, уже относится к эротике. Именно поэтому она никогда не будет сниматься в таких сценах.

«Я никогда не снималась в эротике, никогда! Мне это неприятно, а зачем я буду делать то, что мне неприятно. Не понимаю, почему я должна ради искусства наступать себе на горло и раздеваться! Ради какого такого искусства я должна жертвовать своим собственным чувством стыда?» — заявила Лачина ведущей шоу Лере Кудрявцевой.

Также актриса призналась, что недовольна финалом картины «Табор уходит в небо» 1976 года. По сюжету фильма цыганку Раду, роль которой сыграла мать Ирины — Светлана Тома, убивают. Этот эпизод показался Лачиной странным. Кроме того, она недовольна присутствующей откровенной сценой.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Лачина старалась не пользоваться связями матери. Актриса хотела доказать, что она также талантлива, как и ее звездная родительница.

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