«Мне вкусно и обалденно»: Семенович нарушила данное себе обещание

Певица пообещала сразу лечь спать после концерта. Но что-то пошло не так.

Певица Анна Семенович посетила Новосибирск и провела там концерт. А после этого, как отметило издание dni.ru, артистка обратилась к поклонникам. Она заверила их в том, что она сильно устала. И как только окажется в номере, то сразу ляжет спать. Такое обещание она в первую очередь дала не фанатам, а самой себе.

Но ночью звезда захотела перекусить и заказала себе салат. Артистка призналась, что на нее напал «ночной жор». Но ей за это совсем не стыдно.

«Мне вкусно и обалденно», — заявила певица.

Для Семенович еда — очень важный аспект жизни. Ведь перекус помогает ей справиться с плохим настроением.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий врача, которая объяснила, поможет ли Семенович процедура по сужению лица Skin tyte.