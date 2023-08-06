«Мне вкусно и обалденно»: Семенович нарушила данное себе обещание
Анна Семенович нарушила обещание самой себе и поела ночью
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Певица пообещала сразу лечь спать после концерта. Но что-то пошло не так.
Певица Анна Семенович посетила Новосибирск и провела там концерт. А после этого, как отметило издание dni.ru, артистка обратилась к поклонникам. Она заверила их в том, что она сильно устала. И как только окажется в номере, то сразу ляжет спать. Такое обещание она в первую очередь дала не фанатам, а самой себе.
Но ночью звезда захотела перекусить и заказала себе салат. Артистка призналась, что на нее напал «ночной жор». Но ей за это совсем не стыдно.
«Мне вкусно и обалденно», — заявила певица.
Для Семенович еда — очень важный аспект жизни. Ведь перекус помогает ей справиться с плохим настроением.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий врача, которая объяснила, поможет ли Семенович процедура по сужению лица Skin tyte.
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