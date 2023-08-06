Путин заявил о важной роли движения волонтеров-медиков: «Во всех регионах»

Глава страны выразил уверенность, что социально значимые проекты участников получат поддержку.

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам VII Всероссийского форума волонтеров-медиков. Он отметил, что движение позволило объединить неравнодушных людей во всех регионах РФ. Главу государства цитирует сайт Кремля.

«Созданное десять лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией», — написано в публикации.

Путин обратил внимание на то, что движение не только работает в традициях добровольчества и продолжает их, но и играет важную роль в решении стоящих перед Родиной вопросов, в частности в сфере здравоохранения. Он выразил уверенность в том, что форум откроет перед его участниками уникальную возможность для обмена опытом и получения поддержки.

Российский лидер в заключение отметил социальную значимость проектов волонтеров движения и пожелал им успехов на их непростом, но необходимом для многих нуждающихся пути.

Всероссийский форум волонтеров-медиков начался 6 августа. Продлится он до 9 числа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Спикерами форума станут именитые эксперты, а примут участия в мероприятиях порядка 300 человек.

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