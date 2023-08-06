Путин заявил о важной роли движения волонтеров-медиков: «Во всех регионах»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Путин: движение волонтеров-медиков объединило неравнодушных людей по всей РФ

Путин заявил о важной роли движения волонтеров-медиков: «Во всех регионах»

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава страны выразил уверенность, что социально значимые проекты участников получат поддержку.

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам VII Всероссийского форума волонтеров-медиков. Он отметил, что движение позволило объединить неравнодушных людей во всех регионах РФ. Главу государства цитирует сайт Кремля.

«Созданное десять лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией», — написано в публикации.

Путин обратил внимание на то, что движение не только работает в традициях добровольчества и продолжает их, но и играет важную роль в решении стоящих перед Родиной вопросов, в частности в сфере здравоохранения. Он выразил уверенность в том, что форум откроет перед его участниками уникальную возможность для обмена опытом и получения поддержки.

Российский лидер в заключение отметил социальную значимость проектов волонтеров движения и пожелал им успехов на их непростом, но необходимом для многих нуждающихся пути.

Всероссийский форум волонтеров-медиков начался 6 августа. Продлится он до 9 числа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Спикерами форума станут именитые эксперты, а примут участия в мероприятиях порядка 300 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи работают в зоне спецоперации.

+30° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.81
1.03 103.84
1.31
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023...

Последние новости

14:30
«Пищеварительный кошмар»: врач рассказала, чем нельзя запивать шашлык
14:27
На 101-м году жизни скончался артист Большого балета Владимир Кудряшов
14:18
«Гарри не был идеальным мужем»: Меган Маркл в своей книге пройдется по принцу
14:12
Умер бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин
14:02
Путин заявил о важной роли движения волонтеров-медиков: «Во всех регионах»
14:00
Не торопите события: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года

Сейчас читают

Положила на алтарь все: чем пожертвовала Ирина Мирошниченко ради карьеры актрисы
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
«Попытка устрашения»: зачем Киев объявил зоной военной угрозы порты России
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео