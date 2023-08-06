«Появились боли»: названа причина смерти бывшего вратаря ЦСКА Мандрыкина

Больше десяти лет спортсмен был прикован к инвалидной коляске. Что с ним произошло накануне?

Футболист Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни из-за обширного инфаркта. Об этом в беседе в 5-tv.ru сообщила сестра экс-голкипера футбольного клуба ЦСКА Жанна Мандрыкина.

Она подтвердила, что вратарь долгие годы жил с недугами, однако последнее время его состояние начало стремительно ухудшаться. Накануне трагедии у Вениамина появились новые жалобы.

«У него появились боли. Это инфаркт обширный. В больницу его забрали сегодня, но, к сожалению, уже ничем не смогли помочь. Привезли и он дал остановку сердца», — прокомментировала родственница покойного.

Мандрыкина уточнила, что вскрытие состоится лишь завтра. Информация о похоронах также появится после завершения эксперт. Да данный момент никаких других подробностей нет — есть лишь факт большой утраты для семьи.

Вениамин Мандрыкин в 2010 году попал в страшную аварию после чего был прикован к инвалидной коляске. До 42-летия он не дожил всего несколько недель. За время профессиональной карьеры вратарь трижды становился чемпионом России. В 2005 году его команда стала обладательницей Кубка УЕФА.

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