«Тяжело»: Ольга Орлова объяснила, почему не берет дочь на отдых

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Ольга Орлова: поездка с двумя перелетами и машиной будет тяжелой для ребенка

«Тяжело»: Ольга Орлова объяснила, почему не берет дочь на отдых

Фото: Instagram* / olgaorlova1311

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Знаменитость емко и подробно ответила на критику привередливых подписчиков.

На телеведущую Ольгу Орлову снова накинулись в сети. Токсичные подписчики раскритиковали знаменитость за то, что она уехала отдыхать за границу без маленькой дочки. Спуску обидчикам звезда не дала и резко ответила на нападки, жестко объяснив, почему не берет маленькую дочь с собой в отпуск.

«Потому что я не вижу смысла маленького ребенка тащить в дорогу с двумя перелетами и машиной в несколько часов. Это тяжело даже для взрослых, а грудничку и вовсе не нужно!» — написала Орлова в социальных сетях.

Подобная критика «летит» в адрес знаменитости с самого начала беременности. Подписчики вообще обвиняли телеведущую в том, что и беременности никакой нет, и живот накладной, и все эти инфоповоды нужны актрисе только ради популярности. К подобному Орлова уже привыкла и не боится постоять за себя.

Орлова добавила, что лучше посвящать своей дочери небольшое количество времени в день, но это будут «качественные несколько часов», чем оказаться в роли замученной домохозяйки, которая вынуждена быть с детьми круглосуточно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полугодовалая дочь певицы Ольги Орловой принимает ванну под присмотром собаки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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