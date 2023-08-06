«Кубок УЕФА вместе поднимали»: Алдонин высказался о смерти Мандрыкина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Алдонин назвал умершего Мандрыкина неординарным и талантливым вратарем

Фото, видео: Алексей ИВАНОВ / ТАСС; www.globallookpress.com / avel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Футболисты вместе играли за ЦСКА и сборную России.

Футболист Евгений Алдонин выразил соболезнования родным и близким умершего голкипера Вениамина Мандрыкина, вместе с которым он в свое время защищал цвета российской сборной и московского ЦСКА. В комментарии 5-tv.ru спортсмен поделился воспоминаниями о своем товарище по команде.

«Я знал Веню с молодежной сборной, и уже тогда, в 19-20 лет, он удивлял своей игрой и в рядах „Алании“, и потом, с переходом в ЦСКА. Нас связывали победы не в одном турнире. Кубок УЕФА вместе поднимали над головой. Безусловно, это трагедия и большая печаль для всех, кто знал его», — высказался Алдонин.

По словам футболиста, Мандрыкин был неординарным, талантливым вратарем, который уже в 18 лет был одним из лучших в российском чемпионате. Вне футбольного поля Мандрыкин, по словам Алдонина, был «добрым, открытым и дружелюбным парнем».

«Любил историю, читал постоянно книги по истории Советского Союза, России. Общительный, всегда на позитиве, с юмором», — поделился спортсмен.

Экс-вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни из-за обширного инфаркта. В 2010 году он попал в страшную аварию, после которой был прикован к инвалидной коляске. По словам родных, накануне у спортсмена появились боли, его доставили в клинику, однако врачи оказались бессильны.

За время профессиональной карьеры Вениамин Мандрыкин трижды становился чемпионом России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти 17-летнего хоккеиста молодежного клуба «Кузбасс» Евгения Хвалько после укуса клеща.

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