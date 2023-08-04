Стало известно о разработанном странами Западной Африки плане по вмешательству в Нигер

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Reuters: ЭКОВАС разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере

Стало известно о разработанном странами Западной Африки плане по вмешательству в Нигер

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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Последнее слово за лидерами ЭКОВАС. Каким будет их решение?

Военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства в Нигер. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Отмечается, что идея интервенции существует пока только на бумаге. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать лидеры государств ЭКОВАС.

Виновата она: африканист назвал наиболее вероятную причину госпереворота в Нигере

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции. В должность президента 28 июля вступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армию Нигерии привели в полную боевую готовность. А все из-за ситуации, которая происходит в Нигере.

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