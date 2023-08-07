Президент Венесуэлы осудил отсутствие реакции в Европе на акции по сожжению Корана

По его мнению, молчание делает европейских лидеров делает их косвенно причастными к этим инцидентам.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Ton Molina
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал позицию лидеров европейских стран касательно экстремистских ячеек, осквернивших священную для мусульман книгу — Коран.
Он отметил, что молчание делает их соучастниками этих действий. Мадуро добавил, что христиане почувствовали бы сильное негодование, если бы кто-то решил сжечь Библию.
«Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в (этих инцидентах. — Прим. ред.)», — цитирует его телеканал Al Mayadeen.
Стремительная дипломатия: как прошло большое турне Лаврова по Латинской Америке
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Лулой да Силвой высказал желание стать частью БРИКС. По его словам, организация интересна тем странам, которые хотят мироустройства, основанного на добрососедстве и кооперации.
78%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?