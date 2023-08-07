Президент Венесуэлы осудил отсутствие реакции в Европе на акции по сожжению Корана

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

По его мнению, молчание делает европейских лидеров делает их косвенно причастными к этим инцидентам.

Президент Венесуэлы осудил отсутствие реакции в Европе на акции по сожжению Корана

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Ton Molina

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал позицию лидеров европейских стран касательно экстремистских ячеек, осквернивших священную для мусульман книгу — Коран.

Он отметил, что молчание делает их соучастниками этих действий. Мадуро добавил, что христиане почувствовали бы сильное негодование, если бы кто-то решил сжечь Библию.

«Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в (этих инцидентах. — Прим. ред.)», — цитирует его телеканал Al Mayadeen.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николас Мадуро по итогам встречи с бразильским лидером Лулой да Силвой высказал желание стать частью БРИКС. По его словам, организация интересна тем странам, которые хотят мироустройства, основанного на добрососедстве и кооперации.

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