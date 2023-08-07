Поляки раскритиковали Подоляка за слова о конкуренции между Киевом и Варшавой

Читатели польского издания wPolityce раскритиковали советника Владимира Зеленского — Михаила Подоляка за его слова о конкуренции между Киевом и Варшавой. В недавнем интервью он заявил, что дружеские отношения между странами продлятся лишь до окончания боевых действий.

Подоляка назвали «политическим придурком» за столь резкие высказывания. Также его назвали неблагодарным человеком, который показал свое истинное лицо.

«Польша не конкурирует с отребьем. Уже нет»;

«Кто-то удивлен?»;

«Не кусай руку, которая тебя кормит»;

«Но он сказал чистую правду. Признаюсь, многие, в том числе здесь присутствующие, предсказывали, что Украина раскрутит Польшу и покажет свое эгоистичное лицо», — отметили читатели издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношения между Украиной и Польшей заметно охладились после того, как вторая продлила запрет на экспорт украинской сельхозпродукции. Дело в том, что Варшава посчитала это угрозой для отечественных аграриев.