Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с марта прошлого года

Валюта бьет показатели 2022 года не первую неделю.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Доллар превысил 97 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных площадки.
Так, к 10:46 по московскому времени американская валюта поднялась на 1,38%, до 97,01 рубля. При этом спустя несколько минут доллар опустился до 96,65 рубля.
Тем временем, евро вырос на 0,56%, до 106,2 рубля, а китайский юань — на 0,62%, до 13,416 рубля.
На прошлой неделе евро превышал в ходе торгов 105 рублей. Между тем доллар поднимался до 95,4 рубля, а юань — до 13,26 рубля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов России снова начнет покупку иностранной валюты и золота при новом бюджетном правиле. Власти решили возобновить процесс впервые с 2022 года.
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