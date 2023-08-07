Доллар поднялся выше 97 рублей впервые с марта прошлого года

Доллар превысил 97 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 25 марта 2022 года, следует из данных площадки.

Так, к 10:46 по московскому времени американская валюта поднялась на 1,38%, до 97,01 рубля. При этом спустя несколько минут доллар опустился до 96,65 рубля.

Тем временем, евро вырос на 0,56%, до 106,2 рубля, а китайский юань — на 0,62%, до 13,416 рубля.

На прошлой неделе евро превышал в ходе торгов 105 рублей. Между тем доллар поднимался до 95,4 рубля, а юань — до 13,26 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов России снова начнет покупку иностранной валюты и золота при новом бюджетном правиле. Власти решили возобновить процесс впервые с 2022 года.