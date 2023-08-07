Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере более 900 тысяч долларов. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман в Telegram-канале.

«Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку», — сообщил Чекман.

Митрополиту Павлу на Украине обвинение в оправдании так называемой агрессии РФ, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского. В середине июля митрополит был отправлен под стражу из-под домашнего ареста, в СИЗО он должен был находиться до 14 августа.

В целом давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), в том числе на относящуюся к ней Киево-Печерскую лавру, началось на Украине осенью прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел оказался в смертельной опасности.