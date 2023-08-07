Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим китайским коллегой

Сергей Лавров сегодня поговорил по телефону со своим китайским коллегой — Ван И. Обсуждались двусторонние отношения и вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине.

Стороны положительно оценили взаимодействие Москвы и Пекина в таких организациях, как ООН, БРИКС и ШОС. Также Сергей Лавров поздравил коллегу с недавним назначением на должность министра иностранных дел. До этого Ван И занимал пост с 2013-го по 2022-й годы. И после небольшого перерыва вновь возглавил ведомство.