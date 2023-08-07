«Мы как бы свободные люди»: Лепс рассказал о романе с 20-летней девушкой

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Полина Долгова
Полина Долгова 115 0

Певец Григорий Лепс признался, что встречается с 20-летней девушкой

«Мы как бы свободные люди»: Лепс рассказал о романе с 20-летней девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как развиваются их отношения?

Российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что его новая пассия младше на 40 лет. О своей избраннице певец рассказал в программы «Светская хроника» на Пятом канале.

«У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40», — заявил он.

При этом артист отметил, что их отношения больше являются свободными.

«Мне все равно, что она делает, ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», — признался певец.

К слову, таинственную спутницу звезды уже давно замечают в его блоге в отражении окон и зеркал. 61-летний артист летает с ней в отпуск и проводит время под палящими лучами солнца.

Также в прежних интервью артист признавался, что в его жизни есть женщина, к которой у него есть искренние чувства, и он даже не против женитьбы.

Однако Лепс считает своей семьей бывшую супругу, танцовщицу Анну Шаплыкову, с которой прожил в браке 20 лет. Женщина родила ему троих детей. Экс-супругу он называет строгой и признается, что продолжает поддерживать контакт.

Первой женой Лепса была его однокурсница Светлана Дубинская. От этого союза у певца есть 38-летняя дочь Инга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс признал свою вину в разводе с Шаплыковой.

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