Певец шокировал громким заявлением в собственный день рождения.

Григорий Лепс признался в том, что именно он предал свою экс-супругу Анну Шаплыкову и виновен в их разводе. Необычное «покаяние» певца выслушали журналисты на пресс-подходе перед сольным концертом в честь 61-летия Лепса в Crocus City Hall.

Когда народного артиста РФ попросили назвать наиболее близкую ему композицию с нового альбома, он назвал песню «Предатель».

«Это как-то связанно с вашим жизненным опытом?» — спросила журналистка.

«Конечно, непременно. Именно с этим и связано», — ответил Лепс.

«Вас предавали?» — уточнили у певца.

«Я предал!» — шокировал признанием Лепс.

Недавно в интервью изданию «Телесемь» артист признался, что в «очень некрасивой форме» обидел супругу, которая верой и правдой служила ему несколько десятилетий. По словам Лепса, в их разводе с Анной Шаплыковой виноват только один человек — он сам. Об этом же и строки песни «Предатель», которую исполнитель написал самостоятельно и которая стала его исповедью.

«Предатель по сути… Я предал, я знаю. Я каюсь за это, я каюсь, рыдая. И эти грехи не дано искупить», — поет Лепс в композиции.

Жена Григория Лепса подала на развод в декабре 2021 года после 20 лет брака и рождения четверых детей. Семью Лепса считали одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе, поэтому известие о разводе повергло общественность в шок. Ни Григорий Лепс, ни Анна Шаплыкова долгое время публично не раскрывали истинные причины своего расставания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Мот приехал поздравить Григория Лепса с 61-летием после получения «бандитской пули».