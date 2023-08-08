В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи

В Москве в океанариуме на ВДНХ родился дельфиненок. Радостной новостью поделились представители «Москвариума» в своем Telegram-канале. Малыша назвали Локи.

Дельфиненок появился на свет еще в начале июля. Однако показать его публике решили только сейчас. Локи много времени проводит вместе со своей мамой Норой. По словам представителей океанариума, та обучает его жизненно важным навыкам, вроде дыхания на поверхности и плаванию.

«Оба животных прекрасно себя чувствуют и находятся под круглосуточным присмотром специалистов ветеринарной службы», — говорится в посте.

Специалисты рассказали, что мама будет кормить малыша молоком примерно до двух лет. Однако уже в шестимесячном возрасте дельфины начинают дополнительно питаться рыбой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запретили ловить дельфинов и касаток в учебных и культурно просветительских целях.