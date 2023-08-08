Тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира

|
Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Состязания пройдут в Саудовской Аравии в сентябре этого года.

Тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира

Фото: Depositphotos / sportpoint

Читайте нас в: Дзен Новости

Ни один российский спортсмен-тяжелоатлет не будет допущен до участия в чемпионате мира в 2023 году в нейтральном статусе. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Турнир будет проходить с 4 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

При этом IWF утвердила список из 12 белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Также к чемпионату допустили семь человек обслуживающего персонала и одного технического судью из Белоруссии.

В IWF отметили, что при исключительных обстоятельствах российские спортсмены могут подать заявку на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к грядущим Олимпийским играм. Они пройдут в Париже в 2024 году.

«Что касается олимпийской квалификации, IWF положительно проголосовала за руководящие принципы для комиссии, отвечающей за рассмотрение просьбы спортсменов об освобождении от участия в квалификационном процессе», — отмечается в пресс-релизе.

«Сожми булки, мы со всем справимся!»: каким должен быть наставник Жени Медведевой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гимнастки академии «Небесная грация» приняли участие в соревнованиях в Минске. Российские спортсменки показали отличные результаты.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.57
1.76 106.05
2.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:05
Жених Сандры Баллок умер после продолжительной болезни
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
2:37
Политическое шоу: зачем западные дипломаты устроили акцию на урочище Сандармох
2:16
Тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира
2:01
На волне: в США прошел чемпионат мира по серфингу среди собак
1:47
Захарова уличила США во лжи касательно мирных переговоров по Украине

Сейчас читают

Возбуждено дело о гибели мужчины при взрыве газового баллона в Москве
Мужчины избили беременную и двух подростков на пляже под Липецком
Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео