Тяжелоатлетов из России не допустили до участия на чемпионате мира

Ни один российский спортсмен-тяжелоатлет не будет допущен до участия в чемпионате мира в 2023 году в нейтральном статусе. Соответствующая информация появилась на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Турнир будет проходить с 4 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд.

При этом IWF утвердила список из 12 белорусских спортсменов, которые смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Также к чемпионату допустили семь человек обслуживающего персонала и одного технического судью из Белоруссии.

В IWF отметили, что при исключительных обстоятельствах российские спортсмены могут подать заявку на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к грядущим Олимпийским играм. Они пройдут в Париже в 2024 году.

«Что касается олимпийской квалификации, IWF положительно проголосовала за руководящие принципы для комиссии, отвечающей за рассмотрение просьбы спортсменов об освобождении от участия в квалификационном процессе», — отмечается в пресс-релизе.

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