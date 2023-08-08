В России заработает новая система оплаты труда медиков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 84 0

Власти уже изучают опыт регионов.

В России заработает новая система оплаты труда медиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В России с 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе.

«Сегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», — уточнил министр.

Прежде стало известно, что треть российских компаний повысили зарплату сотрудникам в этом году. Так, среднее жалованье увеличилось на 14% и составляет чуть более 58 тысяч рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал своевременно индексировать зарплаты бюджетников.

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В России заработает новая система оплаты труда медиков

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