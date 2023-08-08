Под Владимиром горит предприятие на площади 5,8 тыс квадратных метров

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

С огнем уже борются пожарные, они наращивают группировку.

Под Владимиром горит предприятие на площади 5,8 тыс квадратных метров

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Пожар произошел на крупном предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что завод расположен в Ковровском районе. Возгорание, зафиксированное там, распространилось уже на 5,8 тысячи квадратных метров. С огнем уже борются пожарные, они наращивают группировку.

«На месте работают 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Группировка наращивается», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Дмитровском районе загорелась фабрика, специализирующаяся на производстве спортивных товаров.

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