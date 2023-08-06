Огонь охватил фабрику по производству спорттоваров в Дмитровском районе

В Дмитровском районе загорелась фабрика, специализирующаяся на производстве спортивных товаров. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировала прокуратура Московской области.

Огонь охватил территорию предприятия около 13:00 по столичному времени. Изначально пожар произошел в помещении магазина по продаже спортинвентаря. Его площадь начала увеличиваться и, по данным МЧС России, уже достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что в район была направлена испытательная лаборатория. Ее сотрудники проведут замеры воздуха для установления возможного превышения концентрации вредных веществ.

На месте произошедшего также работают сотрудники МЧС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Они будут названы после проведения пожарно-технической экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул в центре Астрахани.