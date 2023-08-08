Без воды и еды: в Волгограде умер запертый в квартире ребенок

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Жительница Волгограда подозревается в убийстве своего девятимесячного сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru

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По подозрению в убийстве задержана мать малыша.

Жительница Волгограда подозревается в убийстве своего девятимесячного сына, она задержана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что 24-летняя женщина закрыла сына в квартире и не появлялась в помещении несколько дней. Ребенок скончался из-за отсутствия воды и еды. тело малыша обнаружила бабушка.

В отношении матери погибшего возбуждено уголовное дело. Следствие, помимо ареста, будет просить изъять у нее еще двоих детей, а также лишить родительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Нижнем Новгороде 21-летняя девушка в ходе распития горячительных напитков поссорилась с 16-летним парнем и убила его.

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