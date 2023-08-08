Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Лидеры стран выразили настрой на дальнейшее развитие взаимоотношений.

Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Рамафосой

Фото: ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Диалог состоялся в дистанционном формате. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля.

Лидеры двух стран в рамках телефонного разговора оценили итоги состоявшегося в Северной столице саммита Россия — Африка. Отмечается, что событие запустило процесс укрепления сотрудничества российской и африканской сторон.

Путин и Рамафоса также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они выразили намерение и дальше развивать взаимоотношения в торгово-экономических и инвестиционных аспектах.

Также был обозначен настой на продолжение взаимодействия для решения вопросов мировой повестки. В том числе, стороны будут совместно готовиться к саммиту БРИК, который запланирован на 24 августа и пройдет в Йоханнесбурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Эрдогана.

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