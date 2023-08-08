«Боль была адская»: падчерица Володарского рассказала о последних днях его жизни

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 97 0

Падчерица рассказала о последних днях жизни радиоведущего Володарского

«Боль была адская»: падчерица Володарского рассказала о последних днях его жизни

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Минувший год стал для легендарного журналиста одновременно самым тяжелым и самым счастливым.

Падчерица легендарного советского и российского журналиста и переводчика Леонида Володарского рассказала о последних днях его жизни. Минувший год стал для него одновременно самым тяжелым и самым счастливым, этим Александра поделилась с изданием ИА Регнум.

«Сепсис и разрыв сосудов головного мозга — все произошло в течение двух последних недель», — сообщила девушка.

По ее словам, отчима госпитализировали в больницу еще 4 августа, тогда врачи подозревали у него воспаление легких, однако позже выяснилось, что это не так. 5 августа радиоведущий чувствовал себя вполне сносно — он даже разговаривал. А вот на следующий день состояние журналиста резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Дело ухудшила и старая травма — очень давно переводчик получил гематому головного мозга, у него часто болела правая часть тела. В последние дни она особенно его беспокоила, Володарский умирал в мучениях.

«Перед смертью он постоянно кричал, что ему больно, боль была адская», — сообщила родственница.

Ранее 5-tv.ru поделилился секретом «фирменного» голоса умершего журналиста.

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