Участники митинга в Ереване подрались с полицией
Митингующие требуют от властей «решительных шагов».
Фото, видео: Александр Патрин / ТАСС; 5-tv.ru
В Ереване накануне целый день не утихал массовый митинг. Ветераны конфликта в Нагорном Карабахе выступали против блокировки Азербайджаном «Лачинского коридора» — так называется маршрут, который связывает Армению и непризнанную республику. Демонстранты призвали власти страны вмешаться в ситуацию.
В какой-то момент манифестанты начали блокировать движение в центре города, в результате протесты переросли в столкновения с полицией.
В данный момент митинг прекратился, но его участники заявили журналистам, что собираются в ближайшее время лично отправиться в направлении Нагорного Карабаха, с тем, чтобы самостоятельно попытаться разблокировать Лачинский коридор.
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