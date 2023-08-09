Участники митинга в Ереване подрались с полицией

В Ереване накануне целый день не утихал массовый митинг. Ветераны конфликта в Нагорном Карабахе выступали против блокировки Азербайджаном «Лачинского коридора» — так называется маршрут, который связывает Армению и непризнанную республику. Демонстранты призвали власти страны вмешаться в ситуацию.

В какой-то момент манифестанты начали блокировать движение в центре города, в результате протесты переросли в столкновения с полицией.

В данный момент митинг прекратился, но его участники заявили журналистам, что собираются в ближайшее время лично отправиться в направлении Нагорного Карабаха, с тем, чтобы самостоятельно попытаться разблокировать Лачинский коридор.