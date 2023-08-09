В семье покойной звезды «Кривого зеркала» разгорается скандал из-за оставшегося имущества.

Между вдовой Анной умершего в конце прошлого года от рака юмориста Александра Пономаренко и его братом-близнецом Валерием разгорается скандал. Недавно женщина публично обвинила артиста в том, что он якобы претендует на наследство покойного брата. Однако Валерий в комментарии KP.RU опроверг эти обвинения.

По словам Анны, прозвучавшим в одном из ток-шоу, Валерий не только решил участвовать в дележе оставшихся от Александра квартиры, гаража и земельного участка стоимостью девять миллионов рублей, но и якобы прибрал к рукам крупную сумму, собранную на благотворительном концерте в поддержку его брата.

Кроме того, женщина опровергла собственные ранние заявления о том, что Валерий до конца помогал Александру победить болезнь и даже залез в долги ради этого. Теперь Анна утверждает, что родственник «ни словом, ни делом, ни финансами не помогал» и даже заставлял больного брата выходить на сцену.

В свою очередь Валерий поначалу никак не реагировал на скандальные заявления вдовы брата, не желая выносить сор из семейной избы, однако сейчас все же решил опровергнуть слова Анны.

«Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата», — заявил артист.

Он добавил, что и их с Александром мать, которую Анна также обвинила в корыстных намерениях, не претендует ни на какое имущество умершего сына.

«Вранье! Мама отказалась от всего. И ни на что не претендовала. Она даже нотариально отказалась от него (имущества — Прим. ред.). А мне не надо было нотариально, я не был наследником как таковым», — пояснил Пономаренко.

Юморист отметил, что сейчас ни он, ни его мать не общаются с Анной по ее же инициативе. Он также дал понять, что догадывается о причине нынешнего поведения вдовы брата, однако не стал раскрывать ее. Он лишь намекнул, что женщина обращалась к нему за деньгами, однако он отказал.

«Было такое, что она просила (деньги — Прим. ред.). Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что. Видимо, так», — прокомментировал артист.

Пономаренко добавил, что до сих пор рассчитывается по долгам, которые набрал, когда пытался помочь брату с лечением.

Александр Пономаренко умер от рака желудка 24 декабря 2022 года. За время болезни артист перенес десять курсов химиотерапии. Последний месяц семья собирала деньги на лечение за границей — планировали лететь в Германию в 2023 году, но, к сожалению, не успели.

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