Очевидцы сообщили о взрыве в Сергиевом Посаде

Взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщают очевидцы, выкладывая фото и видео с места происшествия в социальных сетях.

Что стало причиной ЧП, пока не сообщается. Но местные жители пишут, что от взрыва чуть не выбило окна, дома сильно тряслись. Кто-то предполагает, что все произошло вблизи Загорского оптико-механического завода.

По данным от источника 5-tv.ru, там есть пострадавшие. По предварительным данным, травмы получили пять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы.