Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

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Волонтеры спасли 151-го морского котика на острове Тюлений в ходе экспедиции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Buttner; 5-tv.ru

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Такие «удавки» из отходов травмируют животных по мере взросления.

Сахалинские волонтеры спасли 151-го северного морского котика за время экспедиции на остров Тюлений. Каждый год зоозащитники отправляются туда, чтобы избавлять животных от пластиковых отходов, оказавшихся в море по вине человека.

Часто молодые тюлени, играясь, попадаются в ловушку из остатков сетей, упаковочной ленты и другого мусора. Когда животное растет, такая удавка постепенно травмирует его и впоследствии убивает.

Чтобы этого не произошло, волонтеры-спасатели ежегодно посещают лежбища морских котиков после сезона размножения и помогают малышам и уже взрослым тюленям избежать мучительной гибели.

«Вот уже который год мы приезжаем на остров Тюлений. И здесь видим просто системную работу, которую требуется ежегодно и планомерно делать. <…> Если в первый год мы чуть больше 20 спасли, потом — 60, потом — 100. В этом году уже будет больше, скорее всего», — отметил руководитель экспедиции «Друзья океана» Вячеслав Козлов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России будут по-новому сражаться со свалками.

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Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

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