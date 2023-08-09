Дым и языки пламени: в Красногорске загорелся многоэтажный дом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 182 0

В красногорской Павшинской пойме загорелся многоэтажный дом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Здание расположено прямо напротив дома правительства Московской области.

В подмосковном Красногорске возгорание произошло в доме в районе Павшинской поймы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На полученных кадрах видно, как из прогоревшей оконной рамы выглядывают языки пламени, а также клубами валит черный дым. Рядом с домом собралось большое количество напуганных местных жителей.

Здание, в котором произошел пожар, расположено прямо напротив дома правительства Московской области. Что именно привело к возгоранию — не уточняется. Пожарная техника, судя по кадрам, на место еще не прибыла.

Сегодня утром в другом подмосковном городе прогремел взрыв. ЧП произошло на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Жители разных районов были напуганы мощным хлопком. После в сети появились многочисленные кадры очевидцев, которые запечатлели столб дыма, похожий на «ядерный гриб». Известно, что после случившегося в больницы обратились 52 человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Владимиром горело предприятие на площади 5,8 тысячи квадратных метров.

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