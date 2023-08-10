Не как у Газманова: психолог рассказала, как подготовить ребенка к разводу

Родион Газманов винил себя в разрыве родителей. Как не заставить своих детей пережить такие же эмоции?

Недавно сын народного артиста России Олега Газманова Родион поделился детскими переживаниями по поводу развода родителей. Мужчина, который также как и отец, занимается музыкой, сообщил, что винил себя в расставании мамы и папы. Сайт 5-tv.ru узнал у психолога Оксаны Защиринской о том, как подготовить ребенка к тому, что мама и папа больше не будут вместе.

«Детским психологам данный феномен весьма известен, проведены научные исследования, которые доказали, что большинство детей чувствуют себя виноватыми при разводе родителей», — сообщила психолог.

Родиону Газманову было 12 лет, когда его родители развелись. Именно в этом возрасте ребенок винит себя в этой семейной трагедии. Причем это свойственно и мальчикам, и девочкам.

«Некоторые дети пытаются родителей даже самостоятельно соединять, упрашивать их быть вместе, все зависит от семейного сценария», — рассказала врач.

Она отметила, что если не подготовить детей к разводу, то ребенок подросткового возраста может очень долго переживать и мучиться по этому поводу. А если ему не будут рассказывать про проблемы между мамой и папой, то это может привести к дополнительным мыслям. Он будет считать, что мог что-то изменить.

«Такой сценарий, по всей видимости, сложился именно у Родиона Газманова. Поэтому он так переживал. С одной стороны, он искал, в чем он виноват, и мог бы быть намного лучше, чтобы помешать родителям в разводе. А с другой стороны, почему он так все поздно узнал и не смог вовремя вмешаться, он если начнет вспоминать события тех дней, то наверняка у него будут как раз-таки мысли о том, что он не успел, вовремя не вмешался, не уговорил, не побеседовал с папой и с мамой. То есть здесь речь о том, что у Родиона Газманова вообще по жизни такая активная позиция. И это хорошо», — объяснила психолог.

Врач рассказала, что в практике можно применить один метод. Если мужчина и женщина твердо приняли решение разводиться, то папа может начать на время уезжать из дома и постепенно увеличивать промежуток, чтобы ребенок привыкал к тому, что одного из родителей он видит редко. Затем, мама может преподнести своему сыну или дочери информацию о том, что у папы много работы и какой-то кризис, поэтому нам будет лучше его отпустить. А после этого в игру уже вступит отец, который объяснит, что они все равно будут проводить время вместе.

«Дети очень быстро переключаются. Если ребенок понимает, что мама и папа, все равно так или иначе рядом, значит он вместе с ними. И это очень хорошая была бы психопрофилактика от психических травм, тяжелых разводов, когда эти психические травмы получают именно дети», — подчеркнула психолог.

Она отметила, что ребенку нужно говорить о его успехах и хороших чертах характера. Надо объяснить, что именно мама с папой не смогли договориться и он тут не при чем. Нужно уверить его в том, что оба родителя всегда ему будут помогать. Ребенку необходимо помогать ментально отделять себя от родственников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Родион Газманов пережил развод родителей.