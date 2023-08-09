Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к пятой за 2023 год внекорабельной деятельности по российской программе. Трансляция ведется на сайте госкорпорации.

Космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» в 17:45 по московскому времени. Ожидается, что в открытом космосе они проведут шесть часов 45 минут.

Главной целью станет перемещение европейского манипулятора ERA с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на космодроме Восточный к старту сейчас готовят аппарат «Луна-25». Это будет первая в истории станция, которая совершит посадку на южном полюсе спутника, где очень сложный рельеф.