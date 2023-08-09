Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 26 0

Они будут проводить работы вне корабля почти семь часов.

Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Читайте нас в: Дзен Новости

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к пятой за 2023 год внекорабельной деятельности по российской программе. Трансляция ведется на сайте госкорпорации.

Космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» в 17:45 по московскому времени. Ожидается, что в открытом космосе они проведут шесть часов 45 минут.

Главной целью станет перемещение европейского манипулятора ERA с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на космодроме Восточный к старту сейчас готовят аппарат «Луна-25». Это будет первая в истории станция, которая совершит посадку на южном полюсе спутника, где очень сложный рельеф.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы
19:08
«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
19:04
Новые правила: как теперь будет проходить процедура УЗИ
18:55
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
18:47
Казарновская раскрыла секрет популярности SHAMAN: Подобрал код
18:39
Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку