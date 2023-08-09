Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Депутаты уже избрали исполняющего обязанности. Кто стал новым градоначальником?

Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца

Фото: dimitrovgrad.gosuslugi.ru Сайт города Димитровграда Ульяновской области

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшего мэра города Димитровград в Ульяновской области Андрея Большакова заключили под стражу на два месяца. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Ульяновска.

Информационное агентство ТАСС процитировало сообщения органа власти, которое вынесло такое решение.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — сообщил суд.

Городская дума Димитровграда провела внеочередное заседание. Они решили, кого назначить на должность исполняющего обязанности мэра. Выбор пал на первого заместителя Дмитрия Цивилева. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Издание РИА Новости рассказало, сколько депутатов проголосовало за Цивилева.

«Его кандидатура принята депутатами гордумы Димитровграда единогласно», — написали в сообщении.

Цивилев пробудет мэром Димитровграда до следующих выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Большаков задержан со стрельбой. В его машине нашли взятку в размере одного миллиона рублей.

+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Уникальная операция: российские хирурги спасли ногу раненому бойцу
23:17
Бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова арестовали на два месяца
23:00
В Конгрессе США раскрыли, что семья Байдена получала деньги из России
22:47
«Агент России»: работника бундесвера задержали по подозрению в шпионаже
22:30
Актриса Екатерина Волкова шокировала фанатов сделанной пластической операцией
22:13
Держат в страхе: российские снайперы уничтожают боевиков под Угледаром

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
«В таких людях — свет»: писатель Илья Гуров рассказал о знакомстве с Васильевой
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку