«Удивляют меня»: почему поклонники SHAMAN не дарят ему цветы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 19 0

Фанаты SHAMAN вместо покупки цветов для него делают благотворительные взносы

«Удивляют меня»: почему поклонники SHAMAN не дарят ему цветы

Фото: SHAMAN

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Участники фан-клуба артиста решили тратить деньги не на подношения артисту, а на помощь больным детям.

Артистам принято дарить цветы. Популярные исполнители возвращаются со своих концертов с десятками букетов, за что не устают благодарить поклонников. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN покидает площадку с пустыми руками. Или с одной-единственной красной розой от участников своего фан-клуба SHAMAN FAMILY. И не потому, что эти люди не хотят одарить кумира. Роза — это знак того, что после шоу будет спасена детская жизнь.

Фанаты Дронова приняли решение тратить деньги, которые могли бы оставить в цветочном магазине, на благое дело. Они переводят эти средства на счет благотворительного фонда «Детские сердца». Традиция предупреждать артиста об очередном вкладе красной розой появилась три года назад. С тех пор шестеро ребят, чьи родители не могли позволить себе дорогостоящее лечение, получили медицинскую помощь.

За минувшие три года участники SHAMAN FAMILY собрали почти 1,2 миллиона рублей и не собираются останавливаться. Уже ведется сбор для очередного ребенка. Артист считает своих фанатов образцами патриотизма и человечности.

«У меня самые лучшие поклонники. Они раз за разом удивляют меня своей безграничной человечностью. Я рад, что мои песни, в которые я вкладываю всю свою душу, мотивируют людей на добрые поступки. В свою очередь, подобные примеры милосердия вдохновляют меня заниматься творчеством», — сказал он.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, SHAMAN представил публике клип на песню «Мой бой», снятый в зоне военной спецоперации. За сутки видеоролик набрал более миллиона просмотров на YouTube.

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