Большая потеря: Яковлева поделилась воспоминаниями об умершей Вере Васильевой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 26 0

Актриса Яковлева назвала смерть коллеги Веры Васильевой большой потерей

Большая потеря: Яковлева поделилась воспоминаниями об умершей Вере Васильевой

Фото: Александр Куров / ТАСС

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Народная артистка СССР скончалась на 98-м году жизни. В родном Театре сатиры она служила с 1948 года.

Актриса Театра сатиры Алена Яковлева назвала большой потерей для искусства кончину народной артистки СССР Веры Васильевой. В интервью изданию «Абзац» она поделилась воспоминаниями о коллеге и подчеркнула, что благодарна ей за годы совместного творчества. По словам звезды, вся жизнь покойной была подчинена театру, ничто не имело большего значения.

По словам Яковлевой, Васильева была не только неподражаемой актрисой, но и достойной женщиной. Она сторонилась конфликтов, не участвовала в склоках и прожила долгую профессиональную жизнь, о которой и мечтала. Быт тяготил артистку, а служение родному храму искусства — вдохновляло и давало силы.

«У меня воспоминания о Вере Кузьминичне самые светлые… Это было счастье. Нас связывало многое. Ее уход из жизни — очень большая потеря для театра. Это счастье, что мы прожили с ней рядом столько лет. Про нее могу сказать только слова любви и благодарности», — поделилась Яковлева.

Актриса рассказала, что несколько лет назад делила одну гримерную комнату с Васильевой. Но в последний год общение сократилось. В первую очередь в связи с состоянием пожилой коллеги. Несмотря на возраст и слабое здоровье, народная артистка играла на сцене почти до конца своих дней.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Печальное известие опубликовали представители Московского академического театра сатиры, в котором она служила с 1948 года. Точные причины смерти не называются. Прощание состоится 12 августа в 11:00 в стенах театра, отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в 14:30. О месте и дате похорон пока также не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может унаследовать имущество и деньги бездетной Веры Васильевой.

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