По сусекам: Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Politico: Байден в четверг попросит у конгресса финансирование для помощи ВСУ

По сусекам: Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Сумма исчисляется миллиардами долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в четверг представит запрос на новое финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила иностранная газета Politico.

«Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг», — заявили журналисты.

Ожидается, что сумма новых поставок исчисляется миллиардами долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники ФБР застрелили мужчину из Юты после его угроз президенту США.

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