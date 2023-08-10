По сусекам: Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ

Сумма исчисляется миллиардами долларов.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден в четверг представит запрос на новое финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила иностранная газета Politico.

«Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг», — заявили журналисты.

Ожидается, что сумма новых поставок исчисляется миллиардами долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники ФБР застрелили мужчину из Юты после его угроз президенту США.