В Госдуме оценили идею считать рабочим потраченное на дорогу до офиса время

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Депутат Госдумы Бессараб: Затраченное на дорогу время нельзя считать рабочим

В Госдуме оценили идею считать рабочим потраченное на дорогу до офиса время

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Институт исследования проблем современной политики направил в Минтруда письмо, в котором предложил снизить россиянам нагрузку.

В Госдуме не сочли идею сократить рабочий день на время, которое тратят сотрудники на дорогу, достойной воплощения. Об этом сообщают авторы издания URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она заявила, что по пути на службу должностные обязанности не исполняются, а значит и платить сотруднику не за что.

Инициативу пересмотреть формат трудового дня прежде выдвинули представители Института исследования проблем современной политики. Идея сократить его за счет признания времени на дорогу из дома до офиса и обратно рабочим была оформлена в виде письма. Документ был направлен на рассмотрение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Я думаю, что время в пути нельзя считать рабочим временем… Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — прокомментировала инициативу Светлана Бессараб.

Кроме того, подчеркнула она, любое падение или иное происшествие по пути на службу обернется для работодателя проблемами, если реализовать идею Института… Травма, полученная в такой момент, сразу станет производственной.

При этом существующая судебная практика показывает: ранение, полученное во время следования к месту выполнения работы, особенно если это произошло по распоряжению начальства, признается именно производственной травмой. Это чаще всего касается россиян, чей труд имеет разъездной характер, риск ДТП для них выше, чем для остальных. Правда, доказать это удается не каждому пострадавшему.

Бессараб также считает, что учет времени в пути может привести к несправедливости в оплате труда. Кто-то живет в соседнем от офиса доме, кто-то проводит в общественном транспорте или за рулем по два часа каждый день.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России летнюю сиесту.

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