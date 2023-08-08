«На три-четыре часа»: в России могут ввести испанскую сиесту во время жары

Слуцкий предложил давать россиянам на юге перерыв на работе во время жары
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand
Статистика напугала инициаторов проекта — риск инфарктов возрастает именно в условиях летнего зноя. А в эпицентре зоны риска оказываются люди в возрасте.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к российским работодателям с предложением — он просит их рассмотреть возможность введения перерыва в рабочее время во время сильной жары. О своей идее государственный деятель рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.
Последовать по примеру испанской сиесты его побудила неутешительная статистика. Политик узнал, что в условиях летнего зноя повышается риск инфарктов. В связи с этим, «особый рабочей режим» должен быть предусмотрен, по меньшей мере, в южных регионах страны, считает он. Ни для кого не новость, что там жара задерживается надолго. Однако угрозы для здоровья возможно предупредить.
«Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на три-четыре часа работники могут отправиться домой», — предложил Слуцкий.
Председатель фракции уверен, что с годами погодные условия будут меняться в негативную сторону, а температурные показатели будут лишь расти. По его словам, можно предложить работникам и альтернативные варианты — переведение на дистанционный режим работы или введение четырехдневной рабочей недели. Кроме прочего это позволит разгрузить дороги.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака.
- 8 авг
- Вода повсюду: как Приморье справляется с сильнейшими ливнями
- 8 авг
- О них не забыли: как животным в зоопарках помогают пережить жару
- 8 авг
- Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области
- 8 авг
- Срывало крыши: погодный апокалипсис обрушился на Смоленск
- 8 авг
- Опасный зной: трагедий на воде стало больше после прихода жары
- 7 авг
- Из крайности в крайность: волна изнуряющей жары накрыла Москву и Петербург
- 5 авг
- Поверхность Мирового океана рекордно нагрелась
- 4 авг
- Аномальное пекло: волны жары обрушились на Центральную Россию
- 4 авг
- Будет еще хуже: сверхинтенсивные ливни обрушились на Приморье
- 4 авг
- Чем жарче, тем хуже: почему лето — самый опасный сезон
Читайте также
53%
-0.49 105.44
-0.61
Нашли ошибку?