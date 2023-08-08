«На три-четыре часа»: в России могут ввести испанскую сиесту во время жары

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Слуцкий предложил давать россиянам на юге перерыв на работе во время жары

«На три-четыре часа»: в России могут ввести испанскую сиесту во время жары

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

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Погода

Статистика напугала инициаторов проекта — риск инфарктов возрастает именно в условиях летнего зноя. А в эпицентре зоны риска оказываются люди в возрасте.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к российским работодателям с предложением — он просит их рассмотреть возможность введения перерыва в рабочее время во время сильной жары. О своей идее государственный деятель рассказал в беседе с изданием NEWS.ru.

Последовать по примеру испанской сиесты его побудила неутешительная статистика. Политик узнал, что в условиях летнего зноя повышается риск инфарктов. В связи с этим, «особый рабочей режим» должен быть предусмотрен, по меньшей мере, в южных регионах страны, считает он. Ни для кого не новость, что там жара задерживается надолго. Однако угрозы для здоровья возможно предупредить.

«Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на три-четыре часа работники могут отправиться домой», — предложил Слуцкий.

Председатель фракции уверен, что с годами погодные условия будут меняться в негативную сторону, а температурные показатели будут лишь расти. По его словам, можно предложить работникам и альтернативные варианты — переведение на дистанционный режим работы или введение четырехдневной рабочей недели. Кроме прочего это позволит разгрузить дороги.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили бесплатно давать землю семьям после десяти лет брака.

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