Испугались оппозиции: Виталия Гогунского не пустили к любимой девушке в Грузию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 102 0

Актер Гогунский не смог попасть к своей девушке в Грузию из-за местной оппозиции

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист призвал россиян отдыхать в своей стране, так как убедился — только дома понимают, что такое толерантность и прощение.

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», рассказал, что из-за отказа во въезде в Грузию 9 августа не смог провести романтический отпуск с возлюбленной. В этой стране познакомились родители артиста, прошли первые годы его жизни, бывал он там многократно, отмечал 40-летие и вообще считал своим местом силы. Но политическая ситуация железно холодна ко всем аргументам — пограничники, хоть и не были враждебны, не пустили звезду к его девушке.

Власти Грузии, полагает Гогунский, ведут себя осторожно из-за активности оппозиционеров. Кроме того, влияет на ситуацию закон «Об оккупированных территориях», устанавливающий особый правовой режим на территории Абхазии и Южной Осетии. А российский актер относительно недавно побывал в Абхазии, что в Тбилиси некоторые трактуют как нарушение нормативного акта.

«Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим… Принял это смиренно, на все воля Всевышнего. Наверно, здесь ждут большие дела. Очень хотелось, конечно, провести время с друзьями и с любимой девушкой…» — сказал Гогунский.

Пограничники, по словам актера, отнеслись к нему и к сложной ситуации с пониманием. Один из них назвал россиянина хорошим человеком, но тут же добавил — этот факт не заставит его ослушаться приказа. Враждебность ряда государств по отношению к Москве огорчает артиста, но устраивать публичный скандал и бросаться обвинениями он не намерен.

Актер обратился к согражданам и посоветовал им отдыхать в на родине. Не везде сейчас жителей РФ готовы принимать с должным уважением. При этом кинозвезда считает, что Россия — лучшая страна. Русские люди, по его мнению, в отличие от многих других наций, обладают истинной толерантностью и умением «всех прощать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте Виталия Гогунского и его бывшей жены Ирины Маирко, в том числе из-за алиментов, творчества и гонораров общей 13-летней наследницы. Дочь знаменитости Милана встала на сторону матери прекратила общение. Девочка объяснила, почему считает все претензии папы необоснованными.

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