Собянин: ПВО утром сбила два ударных беспилотника летевших в сторону Москвы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 61 0

Попытка теракта не привела к ранениям среди людей.

Собянин: ПВО утром сбила два ударных беспилотника летевших в сторону Москвы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАС

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Около четырех утра ПВО были сбиты два ударных беспилотника летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — пояснил градоначальник.

Работу комплексов защиты позднее подтвердили и в Минобороны РФ. По данным военных, один БПЛА был сбит над Малоярославским районом Калужской области, второй — над Одинцовским районом Подмосковья.

Пострадавших среди населения нет.

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