Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

Польские военные не досчитались взрывателя от ракеты вертолета после патрулирования белорусской границы. Об этом сообщило генеральное командование ВС Польши.

Произошла потеря 8 августа, уточнили в ведомстве. По возвращении воздушных средств на место базирования был проведен их осмотр, в рамках которого и была зафиксирована пропажа.

«Было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — указано в пресс-релизе.

Польские специалисты уже приступили к поиску потерянного элемента. В ВС страны также обратились к жителям приграничных регионов и призвали при обнаружении объекта запомнить его местонахождение и передать информацию военным или правоохранителям.

В командовании поспешили заверить, что взрыватель не несет опасности, так как имеет встроенную систему защиты. Поисковая операция все еще не завершена, однако в ведомстве считают, что ситуация вполне штатная во время проведения военных операций.

В МИД Польши 1 августа сообщили о якобы нарушении воздушного пространства страны двумя белорусскими вертолетами. Оборонным ведомством был отдан приказ усилить границу военными. Туда были направлены пилоты, которые, как отмечалось, имеют богатый боевой опыт и принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

В Минобороны республики назвали выдуманными обвинения польской стороны. В Минске считают, что Варшава ищет лишний повод для оправдания наращивания сил и средств в районе польско-белорусской границы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Польши заявило о готовности открыть огонь на границе с Белоруссией.