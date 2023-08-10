«Энтузиазм продолжает расти»: в Москве открылся визовый центр Китая

Раньше разрешение на въезд россияне могли получить только в консульстве.

Китайский визовый центр официально открылся в Москве. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00.

Желающим нужно заполнить анкету на получение визы и записаться на прием. Раньше разрешение на въезд россияне могли получить только в консульстве, теперь сделать это более оперативно можно в аккредитованных центрах.

«С начала этого года пассажиропоток между Китаем и Россией возрос в геометрической прогрессии. Энтузиазм российских граждан в отношении поездок в Китай продолжает расти», — говорит советник-посланник посольства Китая в России Сунь Вэйдун.

Центр, подобный московскому, уже заработал в Петербурге. Туристическим группам с 1 августа разрешение на въезд вовсе не нужно.

Россия и Китай возобновили для них безвизовый режим. Но здесь подразумевается не любая компания друзей или родственников, которые решили съездить в КНР.

Речь только о группах, сформированных туроператором. И уже сегодня вечером в рамках программы в аэропорту Шереметьево ждут гостей из Поднебесной — они посетят Москву и Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских туристов освободили от биометрии при получении китайской визы.