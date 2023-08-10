«Энтузиазм продолжает расти»: в Москве открылся визовый центр Китая

Эфирная новость 13 0

В Москве открылся китайский визовый центр

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Раньше разрешение на въезд россияне могли получить только в консульстве.

Китайский визовый центр официально открылся в Москве. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00.

Желающим нужно заполнить анкету на получение визы и записаться на прием. Раньше разрешение на въезд россияне могли получить только в консульстве, теперь сделать это более оперативно можно в аккредитованных центрах.

«С начала этого года пассажиропоток между Китаем и Россией возрос в геометрической прогрессии. Энтузиазм российских граждан в отношении поездок в Китай продолжает расти», — говорит советник-посланник посольства Китая в России Сунь Вэйдун.

Центр, подобный московскому, уже заработал в Петербурге. Туристическим группам с 1 августа разрешение на въезд вовсе не нужно.

Россия и Китай возобновили для них безвизовый режим. Но здесь подразумевается не любая компания друзей или родственников, которые решили съездить в КНР.

Речь только о группах, сформированных туроператором. И уже сегодня вечером в рамках программы в аэропорту Шереметьево ждут гостей из Поднебесной — они посетят Москву и Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских туристов освободили от биометрии при получении китайской визы.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов
14:55
«Энтузиазм продолжает расти»: в Москве открылся визовый центр Китая
14:47
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами
14:39
Чиновники разводят руками: жители села в Дагестане добиваются строительства новой школы
14:31
В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению
14:23
Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
Названая дочь и внучка? Кто унаследует имущество и деньги бездетной Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку