Сезонный спрос? В России вдвое выросли объемы производства мороженого

Наибольшие объемы отмечены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

В России почти вдвое выросли объемы производства мороженого. Так, во втором квартале этого года было изготовлено 188 тысяч тонн десерта.

Но это можно объяснить не только сезонным спросом. Показатели изменились в сравнении и с прошлым годом.

За аналогичный период 2022-го произвели почти на треть меньше. Одним из значимых факторов стала стабилизация цен на сырье и упаковку.

Наибольшие объемы производства отмечены в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наименьшие — в Северо-Кавказском и Дальневосточном.

Изменилась и структура производства мороженого — популярнее всего вафельные стаканчики. Каждое четвертое мороженое, которое сходит с конвейера, это эскимо.

Популярны у россиян и рожки. Средняя цена на лакомство в России сейчас составляет 635 рублей за килограмм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили запретить «девяток яиц» и схожие уловки.