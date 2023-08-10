Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами

Российская сторона обратилась к Индии с предложением отменить визовый режим при групповом обмене туристами. Об инициативе рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире одного из федеральных каналов.

Министр обратил внимание на то, что Москва уже достигла соглашений по данному вопросу с Китаем и Ираном. В перспективе ожидается, что и Индия поддержит идею, и между странами стартует групповой безвизовый туробмен. Обращение уже было направлено Нью-Дели.

«Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — добавил Решетников.

Глава Минэкономразвития пояснил, что Россия сегодня работает над возвращением уровня въездного потока, который был до начала пандемии коронавируса. Кроме того, перед страной сегодня стоит задача возместить турпоток, который пошел на спад из-за недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских туристов освободили от биометрии при получении китайской визы.