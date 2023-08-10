Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Перед туристической отраслью сейчас стоит задача вернуться на допандемийный уровень. Какие меры принимаются?

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская сторона обратилась к Индии с предложением отменить визовый режим при групповом обмене туристами. Об инициативе рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире одного из федеральных каналов.

Министр обратил внимание на то, что Москва уже достигла соглашений по данному вопросу с Китаем и Ираном. В перспективе ожидается, что и Индия поддержит идею, и между странами стартует групповой безвизовый туробмен. Обращение уже было направлено Нью-Дели.

«Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — добавил Решетников.

Глава Минэкономразвития пояснил, что Россия сегодня работает над возвращением уровня въездного потока, который был до начала пандемии коронавируса. Кроме того, перед страной сегодня стоит задача возместить турпоток, который пошел на спад из-за недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских туристов освободили от биометрии при получении китайской визы.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
Украина открыла временные коридоры в Черном море для торговых судов
14:55
«Энтузиазм продолжает расти»: в Москве открылся визовый центр Китая
14:47
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой обмен туристами
14:39
Чиновники разводят руками: жители села в Дагестане добиваются строительства новой школы
14:31
В ДНР заявили о готовности российских войск к полноценному наступлению
14:23
Ваcardi попала в список «международных спонсоров войны» Украины

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
«Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
Названая дочь и внучка? Кто унаследует имущество и деньги бездетной Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку