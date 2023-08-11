«Страна такая огромная»: Ирина Безрукова поддерживает оцифрованные спектакли
Ирина Безрукова поддерживает оцифрованные спектакли
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Каждый должен иметь возможность соприкоснуться с искусством.
Ирина Безрукова поддерживает оцифрованные спектакли. Своим мнением актриса театра и кино эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».
«Вы знаете, у нас страна такая огромная, что даже если просто ее окинуть взглядом, уже становится не по себе. И не каждый человек с Камчатки может попасть в Большой Театр», — отметила артистка.
По мнению Безруковой, простые граждане должны иметь возможность соприкасаться с искусством, даже если у них не получается воочию посмотреть на игру актеров.
«Я считаю, что оцифрованные спектакли — это просто превосходно. Балеты, опера, концерты — если в хорошем качестве, а качество сейчас превосходное — можно демонстрировать на любом большом экране, и все будет просто здорово», — убеждена актриса.
Также Ирина Безрукова отметила состояние российского кинематографа. По ее мнению, сейчас снимается большое количество качественных фильмов и сериалов.
Ранее 5-tv.ru писал, что 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом.
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