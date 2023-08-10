«Сумма, которая не взыскивается»: какие шансы у Лады Дэнс получить компенсацию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Адвокат Сенина: Лады Дэнс не сможет получить компенсацию в 12 миллионов

«Сумма, которая не взыскивается»: какие шансы у Лады Дэнс получить компенсацию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица хочет 12 миллионов. Но удовлетворит ли суд такой иск?

Певица Лада Дэнс серьезно пострадала в аварии 5 августа. Как выяснилось, она хочет денежной компенсации. У нее есть шансы ее получить, если признают виновником ДТП водителя такси, в котором ехала артистка. Об этом рассказала адвокат Елена Сенина в беседе с изданием NEWS.ru.

Юрист объяснила, что певица имеет права потребовать компенсацию за причинение вреда здоровью, за моральный ущерб и за упущенную выгоду. Но только ей надо будет доказать в суде, что она не смогла участвовать в концертах из-за полученных травм. Певица собирается требовать 12 миллионов, но вероятнее всего получит меньше.

«Правоохранительные органы должны провести проверку по факту ДТП и дать ответ, попадают ли действия водителя под состав административного правонарушения, либо усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей 264 УК РФ», — объяснила адвокат.

В любом случае ничего не препятствует певице подать гражданский иск.

Адвокат отметила, что, если водитель действовал от лица компании. То гражданский иск может получить организация, на которую работал шофер. Но перед законом отвечает исключительно тот, кто был за рулем.

Юрист подчеркнула, что ОСАГО покрывает возмещение до 500 тысяч рублей. Все остальное должно взыскиваться с водителя или работодателя.

При этом специалист уверена, что 12 миллионов, которые хочет Лада Дэнс, это очень большие деньги. Такую сумму иск вряд ли удовлетворит. Певице будет очень трудно доказать, что она понесла такие материальные потери.

«На сегодняшний день сформировалась судебная практика, согласно которой даже при наличии тяжкого вреда здоровью, даже при летальном исходе, 12 миллионов — это сумма, которая, как правило, не взыскивается», — объяснила юрист.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Лады Дэнс намерен отсудить у виновника ДТП 12 миллионов.

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