Новый виток: власти опечатали ряд корпусов в Киево-Печерской лавре

Все просьбы предоставить хоть какое-то разрешение на подобные действия представители комиссии просто игнорируют.

Очередное противостояние киевских властей и служителей Киево-Печерской лавры разгорается в эти минуты. Комиссия украинского Минкульта опечатала сразу четыре корпуса.

Среди них — гостиничные помещения и церковные магазины. На территорию монастыря прибыли и правоохранители.

Они ограничили вход — верующих пускают лишь после предъявления паспорта. Все просьбы предоставить хоть какое-то разрешение на подобные действия представители комиссии просто игнорируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере более 900 тысяч долларов.

На Украине его обвиняют в оправдании так называемой агрессии России, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского. В середине июля митрополит был отправлен под стражу из-под домашнего ареста, в СИЗО он должен был находиться до 14 августа.