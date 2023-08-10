Новый виток: власти опечатали ряд корпусов в Киево-Печерской лавре

Эфирная новость 15 0

Власти Украины опечатали ряд корпусов в Киево-Печерской лавре

Фото, видео: www.globallookpress.com / SOPA Images; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Все просьбы предоставить хоть какое-то разрешение на подобные действия представители комиссии просто игнорируют.

Очередное противостояние киевских властей и служителей Киево-Печерской лавры разгорается в эти минуты. Комиссия украинского Минкульта опечатала сразу четыре корпуса.

Среди них — гостиничные помещения и церковные магазины. На территорию монастыря прибыли и правоохранители.

Они ограничили вход — верующих пускают лишь после предъявления паспорта. Все просьбы предоставить хоть какое-то разрешение на подобные действия представители комиссии просто игнорируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в размере более 900 тысяч долларов.

На Украине его обвиняют в оправдании так называемой агрессии России, а также в бунте против действующего президента Украины Владимира Зеленского. В середине июля митрополит был отправлен под стражу из-под домашнего ареста, в СИЗО он должен был находиться до 14 августа.

+23° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
97.28
-0.12 107.16
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:26
Новый виток: власти опечатали ряд корпусов в Киево-Печерской лавре
22:10
«Требуют особого внимания»: как помочь ребенку после укуса комара в веко
21:58
Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
21:54
Признали наконец! Польша заявила, что Украина не в состоянии провести контрнаступление
21:38
Монсон прилетел в Москву, чтобы выйти на ринг в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
21:22
Байден ограничил инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Заградотряд ВСУ расстрелял своих же боевиков за отказ форсировать Днепр
Вот это мутант: почему новый коронавирус «Эрис» вверг врачей в панику
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку