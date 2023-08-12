Родион Газманов: «Я стараюсь себя дисциплинировать»

Интернет — это не только свобода, но и неограниченность.

Родион Газманов старается себя ограничивать в потреблении контента. Об этом певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Я стараюсь себя дисциплинировать в плане контента, потому что я понимаю, что если я буду смотреть только то, что мне интересно, то, что вызывает у меня какие-то инстинкты „залипнуть“, то я могу это делать 24 часа в сутки», — убежден Родион Газманов.

В сети транслируется огромное количество разнообразных материалов: начиная с милых видео с котиками и заканчивая роликами путешественников-экстремалов. Поэтому певец старается фильтровать информацию, которую он поглощает.

«Я стараюсь ограничить количество источников тем, что мне полезно и важно. И это, наверное, какая-то наука, которую сейчас нужно преподавать. Потому что пока просмотришь все телеграм-каналы, на которые ты подписан, день закончится, а еще есть много других дел», — уверен артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов винил себя в разводе родителей.