🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 11 августа, убывающая Луна, день удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам. Очень полезна концентрация на духовных проблемах, неплохо выспаться и отдохнуть.

♈ Овны

Согласитесь, что лучше знать о том, что кто-то строит козни за вашими спинами, чем жить в блаженном незнании. Вы, и только вы решаете, как к вам будут относиться окружающие, потому что никакие сплетни не способны испортить вам репутацию. Овны, перемены уже начались, и вам нужно выработать в себе необходимое мужество, чтобы двигаться вперед с высоко поднятой головой.

Космический совет: приготовьтесь свернуть горы.

♉ Тельцы

В вашей жизни наступает переломный момент, чтобы решить — будете ли вы продолжать делать то же самое, что всегда, или сделаете шаг навстречу неизвестности, Тельцы. Советуем вам открыть свое сердце новому пути. Действуйте по-другому, думайте по-другому. Вашими поступками могут вдохновиться другие люди, так что держите руку на пульсе.

Космический совет: не бойтесь обратиться за помощью.

♊ Близнецы

Ваша проблема в том, что вы очень сильно зависимы от чужого мнения, Близнецы. Какая разница, что говорят или не говорят о вас другие люди? Решите лично для себя, чем вы хотите заниматься, и что должны делать для своего блага. Если вам кажется, что прошлое вот-вот вас настигнет, взгляните страхам в лицо. Исправьте старые ошибки и не допускайте таких же.

Космический совет: сконцентрируйтесь на своих желаниях и обязанностях.

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♋ Раки

Вы находитесь на своем месте, Раки, и нет смысла это отрицать. Теперь пришел важный шаг — пора научиться терпению. Меньше рефлексируйте и переживайте по пустякам, хоть вы и любите заниматься этой ерундой. Доверяйте себе, потому что в этом заключается основной секрет успеха.

Космический совет: иногда делегировать полномочия — полезно.

♌ Львы

Львы, хватит делить мир на «белое» и «черное». Нет ничего на 100% хорошего, и нет ничего на 100% плохого. Любой опыт когда-нибудь вам обязательно пригодится, даже негативный. Доверьтесь Судьбе, она приведет вас туда, где вы должны быть. Подходите ко всему на свете осознанно.

Космический совет: откройте свое сердце новым знакомствам.

♍ Девы

Неужели нашлось что-то, что искренне вас удивляет, Девы? Пришла пора поблагодарить жизнь за то, что она дает вам. Вселенная готова дать еще больше, если вы будете относиться к окружающему миру с открытостью и благодарностью.

Космический совет: проводите больше времени с родными.

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♎ Весы

Если вам иногда кажется, что вы ненормальные, то не парьтесь, даже Ван Гог говорил: «Нормальность — это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут». Перестаньте вечно извиняться за свои качества характеры, Весы, примите то, кто вы есть на самом деле, и позвольте другим тоже быть теми, кто они есть.

Космический совет: отправляйтесь на прогулку или в поход.

♏ Скорпионы

Если вы чувствуете, что начали играть по чужому сценарию, Скорпионы, то, скорее всего, так оно и есть. Задумайтесь, нужно ли вам это? Или все же имеет смысл следовать своему собственному пути? Также не забывайте, что дом — это не место. Дом — это окружающие вас близкие люди.

Космический совет: слушайте свое сердце.

♐ Стрельцы

Сегодня стоит остаться дома, никуда не спешить и просто отдохнуть. Обнимите членов своей семьи, погладьте домашних животных, займитесь творчеством и улыбнитесь. Настоятельно рекомендуем заняться медитацией. Если не хочется оставаться в одиночестве, Стрельцы, позвоните друзьям и пригласите их в гости.

Космический совет: новые возможности скоро постучатся в вашу дверь.

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♑ Козероги

Козероги, вы практически не верите в силу Судьбы, потому что привыкли опираться на свой собственный опыт и свои убеждения. Но иногда нужно прислушиваться к интуиции, она давно кричит вам, что вы рискуете сойти на кривую дорожку. Вы предпочитаете разум эмоциям, но секрет в том, что для успеха нужно поддерживать баланс.

Космический совет: доверяйте своей интуиции, она не подведет.

♒ Водолеи

Пришло время немного отдохнуть, Водолеи. Позвольте себе повеселиться, потанцевать и спеть несколько песен. Отправляйтесь на прогулку или даже в небольшое путешествие. Для того, чтобы подготовиться к переменам, нужно немного выдохнуть и освежиться.

Космический совет: исцеляйтесь и отдыхайте.

♊ Рыбы

Кажется, назревают какие-то перемены на любовном фронте. Подумайте, чего вам в жизни не хватает, Рыбы, для того, чтобы чувствовать себя счастливыми? Может, вы требуете от других слишком многого? Вспомните, мир не вертится вокруг одних вас, у окружающих могут быть совершенно другие дела и планы.

Космический совет: загадайте сегодня желание, оно исполнится.

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