Лавочка прикрыта? Новые ограничения для электросамокатов в Санкт-Петербурге

Кикшеринговые компании уже подписали соответствующее соглашение с властями Петербурга.

В Петербурге вводят новые ограничения для движения на электросамокатах. Где-то придется снизить скорость, а где-то ездить нельзя будет совсем.

Например, на территории музея-заповедника «Петергоф» и в туристических локациях Кронштадта. На 27 улицах запретят парковку самокатов. На 90 улиц пополнился список, где нельзя разгоняться больше 15 километров в час.

Кикшеринговые компании уже подписали соответствующее соглашение с властями Петербурга.