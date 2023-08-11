Дефицит рук: в Россию пришел кадровый «голод»
В России дефицит кадров
Фото, видео: 5-tv.ru
Особенно остро ситуация ощущается в рабочих профессиях.
Промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, в июле 2023 года дефицит сотрудников, по данным исследований, испытали 42% предприятий!
Причем, главным образом недостает людей именно рабочих профессий — тех, кто ремонтирует машины, делает укладки и даже следит за аккаунтами компаний в социальных сетях. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко провела исследование.
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