Небесный след: что жители России смогут увидеть в небе в ночь на 12 августа

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Жители Центральной России смогут увидеть метеориты в ночь на 12 августа

Фото, видео: Depositphotos / Belish; 5-tv.ru

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Что пролетит вблизи Земли уже совсем скоро?

Зрителями уникального природного явления станут жители Центральной России. Этой ночью совсем близко от Земли пронесутся метеориты.

Так называемый поток Персеиды достигнет пика активности: за час будет пролетать до 100 небесных частиц. Наблюдению за ними ничего не помешает.

Отметим, что персеиды — это яркие болиды белого цвета. Они летят со скоростью около 60 километров в секунду, поэтому могут оставлять на ночном небе следы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартовал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный.

Эта миссия на Луну стала первой для истории современный России. Прежде отечественную станцию «Луна-24» отправляли в 1976 году.

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