Небесный след: что жители России смогут увидеть в небе в ночь на 12 августа

Что пролетит вблизи Земли уже совсем скоро?

Зрителями уникального природного явления станут жители Центральной России. Этой ночью совсем близко от Земли пронесутся метеориты.

Так называемый поток Персеиды достигнет пика активности: за час будет пролетать до 100 небесных частиц. Наблюдению за ними ничего не помешает.

Отметим, что персеиды — это яркие болиды белого цвета. Они летят со скоростью около 60 километров в секунду, поэтому могут оставлять на ночном небе следы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартовал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный.

Эта миссия на Луну стала первой для истории современный России. Прежде отечественную станцию «Луна-24» отправляли в 1976 году.