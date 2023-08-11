VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

Компания VK решила прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжить работу в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Известно, что компания зарегистрируется на острове Октябрьский Калининградской области, то есть получит «российский офшор». Кроме того, VK приняла решение уйти с Лондонской фондовой биржи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальной сети «ВКонтакте» (VK) стартовал прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов.

Команды получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса: облачной платформой VK Cloud, сервисами для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформой VK Реклама.