VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Новую регистрацию компания получит в «российском офшоре».

VK решила переехать в Россию и уйти с Лондонской биржи

Фото: vk.com

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Компания VK решила прекратить деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжить работу в России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Известно, что компания зарегистрируется на острове Октябрьский Калининградской области, то есть получит «российский офшор». Кроме того, VK приняла решение уйти с Лондонской фондовой биржи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в социальной сети «ВКонтакте» (VK) стартовал прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов.

Команды получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса: облачной платформой VK Cloud, сервисами для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформой VK Реклама.

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